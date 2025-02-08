Edirne’de büyük operasyon! Gri kategoride aranan terörist yakalandı

Edirne’de düzenlenen “GÜRZ-45” operasyonuyla PKK/KCK mensubu, gri kategoride aranan Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer ile Sarya Baran (Kod adlı) Leyla Hüşeng yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından aranan Taşer’in birçok kanlı eylemin faili olduğu tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edirne’de büyük operasyon! Gri kategoride aranan terörist yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Türk güvenlik güçleri, terörle mücadelede kritik bir operasyona daha imza attı. Edirne’nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonunda, PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubu iki terörist yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, İçişleri Bakanlığı’nın gri kategoride aradığı Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer de bulunuyor.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldü.

BİTLİS VE BATMAN’DAKİ KANLI EYLEMLER ONUN İMZASINI TAŞIYOR

Yakalanan Bülent Taşer’in, geçmişte birçok kanlı saldırının faili olduğu tespit edildi. Güvenlik birimlerinin araştırmalarına göre, Taşer’in adı şu eylemlerle anılıyor:

2008: Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında terör faaliyeti yürüttü.

13 Mayıs 2012: Bitlis Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde uzaktan komutalı EYP saldırısının faillerinden biri oldu.

18 Mayıs 2012: Bitlis Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemlerine katıldı.

23 Haziran 2012: Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne roketli saldırı düzenledi.

Yerlikaya, operasyonun terörle mücadelede kararlılığın bir göstergesi olduğunu vurgularken, “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız” mesajını verdi.

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