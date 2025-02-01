Edirne'de emniyet müdürü gözaltına alındı! "Göçmen kaçakçılığı" ve "suçluyu kayırma" suçları tespit edildi

Edirne'de dikkati çeken bir gelişme meydana geldi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, "göçmen kaçakçılığı ve "suçluyu kayırma" suçları kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Makam odası ve ikametinde arama yapılan Mehmet Deniz Karakurt, gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a sevk edildi.

Ayrıca, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce açığa alındı.