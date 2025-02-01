Edirne'de emniyet müdürü gözaltına alındı! "Göçmen kaçakçılığı" ve "suçluyu kayırma" suçları tespit edildi

Edirne'de, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, "göçmen kaçakçılığı" ve "suçluyu kayırma" suçlarından gözaltına alındı. İstanbul'a sevk edilen Mehmet Deniz Karakurt, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Edirne'de emniyet müdürü gözaltına alındı! "Göçmen kaçakçılığı" ve "suçluyu kayırma" suçları tespit edildi
Yayınlanma:

Edirne'de dikkati çeken bir gelişme meydana geldi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, "göçmen kaçakçılığı ve "suçluyu kayırma" suçları kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Makam odası ve ikametinde arama yapılan Mehmet Deniz Karakurt, gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a sevk edildi.

Ayrıca, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce açığa alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesiGündem
Edirne emniyet müdürü son dakika
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
AKOM'dan uyarı
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
“Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Çok Okunanlar
İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede! İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede!
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
Bu otomobillerden uzak durun! Bu otomobillerden uzak durun!
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Altın fiyatları tırmanışa geçiyor!
AKOM'dan uyarı AKOM'dan uyarı