Edirne’de feci kaza: Otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edirne’de feci kaza: Otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı!
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, M.G. yönetimindeki 59 KJ 399 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan sürücü M.G. ve beraberindeki 3 kişi, ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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