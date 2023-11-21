Edirne’de Kore Gazisi Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde vefat eden 93 yaşındaki Kore Gazisi kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’de Kore Gazisi Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore Gazisi İsmail Kaya, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki İsmail Kaya hayatını kaybetti. Kaya, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Uzunköprü mezarlığında toprağa verildi. Kaya’yı onlarca kişi uğurladı. Cenazeye Kayan’ın yakınları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerler, STK temsilcileri ve çok sayıda gazi ve vatandaş Katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kore gazisi
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