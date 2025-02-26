Ege'de deprem! AFAD ve Kandilli’den son depremler güncel liste

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 26 Şubat 2025’te meydana gelen depremleri anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege'de deprem! AFAD ve Kandilli’den son depremler güncel liste
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 26 Şubat 2025’te meydana gelen depremleri anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Şubat 2025'teki son depremler ve detaylar:

Türkiye, deprem kuşağında yer aldığı için sıklıkla çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmektedir. Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak paylaşılmakta ve bu bilgiler kamuoyuyla duyurulmaktadır. Bugün, 26 Şubat 2025’te yaşanan son depremler arasında dikkat çeken sarsıntı Ege Denizi’nde meydana geldi.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM

Saat 15:04’te, Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildi.

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