Eğitim Sen'e soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, sendikanın 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmeme kararı almasının ardından harekete geçti.

Eğitim Sen, dün yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden baskılara ve antidemokratik uygulamalara karşı öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, yükseköğretimde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Bu kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sendika hakkında re’sen soruşturma açıldığını bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Eğitim Sen’in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının yasal grev şartlarını taşımadığı ve toplumu kışkırtmaya yönelik olduğu öne sürüldü. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik, kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması nedeniyle Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."