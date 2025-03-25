SGK'dan milyonlara müjde! 16 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8’i yerli üretim olan 16 ilacın artık SGK tarafından karşılanacağını belirtti.

Öte yandan, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısının artırıldığını da duyuran Işıkhan, aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarının daha fazla ilaç için rapor düzenleyebileceğini ifade etti. Özellikle kardiyoloji, dermatoloji ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, majör depresyon ve çölyak hastalığı gibi birçok sağlık sorununda kullanılan ilaçlara erişimin kolaylaştırıldığını vurguladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, milyonlarca hastanın ilaç tedavisine erişimi kolaylaşırken, SGK’nın sunduğu sağlık hizmetlerinin kapsamı da genişletilmiş oldu.