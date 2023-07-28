Ek MTV'de ayrıntılar belli oldu! Ödeme yapmayanlar için yasaklar geliyor

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasının esaslarını Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeyenler araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak.

Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.