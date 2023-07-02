Ekmek kaç TL olacak? İşte zamlı ekmek fiyatları!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıkladı. Ekmeğin gramajının ise illere göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Son Güncelleme:

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye genelinde ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı. Ankara'daki Federasyon genel merkezinde açıklama yapan Balcı, ekmeğin 7 ya da 7 buçuk lira olacağını söyledi.

Federasyon Genel Başkanı, sektörün temel maddelere yapılan zamlarla ekmek fiyatını artırmak konusunda mecbur kaldığını ifade etti.

# ekmek # zam # fırın # fiyat
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Mel Gibson nasıl ünlü oldu?
2 2 Temmuz Resmi Gazete kararları
3 İstanbul'da hava nasıl olacak?
4 Mel Gibson tutuklandı mı?
5 Karpuz peynir ikilisi zararlı mı?