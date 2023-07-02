Ekmek kaç TL olacak? İşte zamlı ekmek fiyatları!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının Temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 lira arasında olacağını açıkladı. Ekmeğin gramajının ise illere göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Türkiye genelinde ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı. Ankara'daki Federasyon genel merkezinde açıklama yapan Balcı, ekmeğin 7 ya da 7 buçuk lira olacağını söyledi.
Federasyon Genel Başkanı, sektörün temel maddelere yapılan zamlarla ekmek fiyatını artırmak konusunda mecbur kaldığını ifade etti.