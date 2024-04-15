EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

Enegelli Kamu Personeli Seçme Sınavına gireceklerin dikkatine!

EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı!
Editör: Metehan Gül

28 Nisan'da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 28 Nisan'da yapılacak 2024-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kpss # Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
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