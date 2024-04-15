EKPSS sınava giriş belgeleri erişime açıldı!
Enegelli Kamu Personeli Seçme Sınavına gireceklerin dikkatine!
28 Nisan'da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 28 Nisan'da yapılacak 2024-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı