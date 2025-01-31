Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Akın Gürlek' ve 'bilirkişi' soruşturmaları kapsamında avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde iki soruşturma kapsamında ifade verdi.

İmamoğlu seçim otobüsünün üzerinde açıklama yapıyor.