Ekrem İmamoğlu CHP'yi kurultaya mı götürmek istiyor?

Bu iddiaların sahibi eski GEnel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde yer alan gazeteci Tolgahan Erdoğan'a ait. Erdoğan, İmamoğlu-Özel ikilisinin Beykoz belediye başkan adaylığına Süleymancıların müdahalesi ile Alaattin Köseler'i aday gösterdiğini öne sürdü.

Eski ChP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinde yer alan gazeteci Tolgahan Erdoğan Ulusal Kanal'a konuştu. Erdoğan, İmamoğlu'nun yerel seçimler için çalışmadığını, çünkü İmamoğlu'nun artık İstanbul'u kaybetme ihtimalini çok net gördüğünü söyledi.

Adaylığı 4 ay önce açıklanan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da sadece aday belirleme sürecine odaklandığını belirten Tolgahan Erdoğan, İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etme çabaları nedeniyle sahada olmadığını öne sürdü:

- Ekrem İmamoğlu'nu hala henüz biz sahada göremiyoruz. İmamoğlu aylardır aday belirleme sürecine girdi. Rakibine günde 14 saat 16 saat sahada her tarafı gezip dolaşıp çalışıyorken siz günde sadece bir etkinlik ve onun dışında sadece CHP'yi dizayn etme çabalarıyla bunun karşılığını alamazsınız ve bence İmamoğlu İstanbul'u kaybetme ihtimalini çok net görüyor.

Son günlerde gündeme gelen bir iddia ise İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürme çabası içinde olduğuydu. Tolgahan Erdoğan bu konuda da iddialı konuştu.





Erdoğan, Özgür Özel'in en yakınında olan isimler de İmamoğlu'yla işbirliği içinde olduğunu öne sürdü, "Partinin en yalnız adamı Özgür Özel" dedi: