Ekrem İmamoğlu DEM Parti'ye sahip çıktı! Van'da yaşananlara "garabet" dedi

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’ndeki konferans salonunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Törenin ardından adliyenin dışında konuşan İmamoğlu Van'da yaşanan olaylara da değindi. İmamoğlu olaylar hakkında "garabet" tanımlaması yaptı, "Van'da yaşanan tam bir garabet." dedi.

DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesinin çifte standart olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Haksızlığa karşı durmayan, haksızlığı görüp de susan dilsiz şeytan olur." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu konuşmasında, "Bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Haksızlığa karşı durmayan, haksızlığı görüp de susan dilsiz şeytan olur." dedi.