Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Haberlere Engelleme! HSK Bodrum Hakimleri Hakkında İnceleme Başlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın “sansür” talebi Hakimler ve Savcılar Kurulu engeline takıldı. İmamoğlu ve CHP hakkındaki 254 habere erişim engeli kararı alan Bodrum’da görevli 2. Sulh Ceza Hakimi Fatih Kale ve 2 hakim hakkında soruşturma açıldı.

Ekrem İmamoğlu Hakkındaki Haberlere Engelleme! HSK Bodrum Hakimleri Hakkında İnceleme Başlattı

CHP'nin talebiyle Bodrum 2. Suh Ceza Hakimliği 254 habere erişim engeli getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın talebiyle erişim engeli getirilen haberler arasında CHP’deki taciz iddiaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalelerindeki yolsuzluk iddiaları ve İstanbul’un toplu ulaşımındaki kazalar yer aldı.

Özgür Karabat’ın, dava açmak için İstanbul’daki mahkemeler yerine Bodrum’u seçmesi dikkat çekti.

Erişim engeli kararı veren Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimi Fatih Kale ile 2 hakim hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un oluruyla Hakimler Savcılar Kurulu tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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