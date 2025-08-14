Ekrem İmamoğlu hastanede: Son durumu nasıl?
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayeti üzerine hastaneye sevk edildi. Halk TV’nin haberine göre, bugün bir kez daha hastaneye götürülen İmamoğlu’nun belinden MR çekildi.
İmamoğlu, 25 Temmuz’da da sabah saatlerinde benzer şikâyetler nedeniyle cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti. Silivri Devlet Hastanesi’nde muayene edilen İmamoğlu, işlemlerin ardından cezaevine geri dönmüştü.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu’nun sağlık durumu hakkında şunları söyledi:
“125 gündür haksız yere Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin; hepinize selamı var.”