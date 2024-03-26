Ekrem İmamoğlu mal varlığı beyanında 3 villayı göstermediğini kabul etti!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun mal varlığını açıklamıştı. Açıklanan mal beyanında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının bulunduğu, çiftin ayrıca 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.

Ancak CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer, Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği iddiası ortaya atıldı.

VİLLALARI GÖSTERMEDİĞİ KABUL ETTİ

Sözcü TV’ye katılan ve soruları yanıtlayan İmamoğlu, Uğur Dündar'ın villaları sorması üzerine “Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat’ın üzerindedir” dedi.

Mal beyanından 3 villayı göstermeyen İBB Başkanı, “Firmamız bazen alım yapar bazen satış yapar. Bazen bir yer alır proje üretir” ifadelerini kullandı.