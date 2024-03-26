Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açtılar: 1 kişi yaralandı!

"Narkoçelik-8" operasyonu sırasında yakalananlar polise ateş açtı.

Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açtılar: 1 kişi yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından gelişmeleri duyurdu.

Bakan Yerlikaya: "Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "Narkoçelik-8" operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz, çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır"  şeklinde açıklama yaptı.

Seçimlerde kargaşa yaratması için gönderilen terörist yakalandı!Seçimlerde kargaşa yaratması için gönderilen terörist yakalandı!Gündem
# uyuşturucu operasyonu # Ali Yerlikaya
Çok Okunanlar
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Öne Çıkanlar Şok iddia: "T*röristler Türkiye'de talimat aldı!" | Halil Nebiler Şok iddia: "T*röristler Türkiye'de talimat aldı!" | Halil Nebiler HÜDA PAR'lı aday Muhammet Ata Yüksel: "Biz bu bölgeye 'kürdistan' diyeceğiz! HÜDA PAR'lı aday Muhammet Ata Yüksel: "Biz bu bölgeye 'kürdistan' diyeceğiz!