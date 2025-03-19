Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? 100'den fazla gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın iki ayrı soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? 100'den fazla gözaltı kararı
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Birinci soruşturma, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasındaki "Kent Uzlaşısı" ittifakı ile ilgili. İkinci soruşturma ise, yolsuzluk ve basına yansıyan para sayma görüntüleri sonrasında MASAK tarafından hazırlanan raporla başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu, birinci soruşturma kapsamında "PKK ile ortak hareket etme" ve "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturma kapsamında ise "yolsuzluk" ve "rüşvet almak" suçlarından suçlanıyor.

Savcılık, kent uzlaşısı soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu soruşturma, 31 Mart seçimlerinde kent uzlaşısı ile terör örgütünden talimat alındığı iddialarına dayanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği belirtiliyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer şüphelilerle birlikte terör örgütünün metropollerde etkinliğini arttırmayı amaçladıkları iddia ediliyor.

İkinci soruşturma, yolsuzluk suçlamalarına dayanıyor. İmamoğlu ve diğer şüpheliler, bazı iş adamlarını para vermeye zorladıkları, yüksek fiyatlı teklifler vererek haksız kazanç sağladıkları ve bazı iş yerlerinden rüşvet talep ettikleri iddialarıyla suçlanıyor. Ayrıca, İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde İBB'ye yerleştirdiği isimlerle ilgili de soruşturma devam ediyor.

Bu soruşturma kapsamında, İmamoğlu ile örgüt yöneticisi olarak belirtilen Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bağlantılı 95 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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