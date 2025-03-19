Valilik duyurdu: 4 gün boyunca yasak!

İstanbul Valiliği, kent genelinde dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.