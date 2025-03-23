Ekrem İmamoğlu Silivri'de!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, karar siyasi gündemi sarstı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Gözaltına alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, burada ifade verdikten sonra tutuklama kararıyla cezaevine sevk edildi.
Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’ye götürülmesinin ardından cezaevi çevresinde hareketlilik yaşandı. Çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İmamoğlu hakkında yürütülen "terör" soruşturması kapsamında savcılığın tutuklama talebi hakimlik tarafından reddedildi. Ancak, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı