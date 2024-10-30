Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı! İşte İmamoğlu'nun açıklamalarının yankıları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Ekrem İmamoğlu, değişim ve yeni bir dönem vurgusu yaptı, Cumhurbaşkanı adaylığı mesajları verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemizi yoran bu zikzaklarla dolu dönemi, artık geride bırakmalıyız. Bu dönemin aktörlerinden kurtulmanın zamanı geldi mi? Yeni bir dönem başlasın mı? İşte bu sayfayı kapatmalıyız ve yeni bir dönemin kapısını açarak, tazelenmeliyiz." dedi.

“Görevi hızlıca gençlere emanet etmek istiyoruz” diyen İmamoğlu’nun bu konuşması Cumhurbaşkanlığı’na aday olmak istiyor tartışmalarını yeniden başlattı.

Ekrem İmamoğlu konuşmasında, "Artık onların devri bitti. Yeterince zarar verdiler. Onun için diyoruz ki, ‘Artık bu iş, yeni neslin işi.’ Bizim de bu dönem görevimizi yerine getirip, alnımız açık, başımız dik, siz güzel gençlere, yakışıklı gençlere geleceği hızlıca emanet etmemiz lazım. Size çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP’ye yakın isimler de İmamoğlu’nun bu konuşmalarını sosyal medyada “Cumhurbaşkanı adaylığı konuşması, lider konuşması" şeklinde paylaştı.