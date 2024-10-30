Başsavcılıktan Esenyurt Belediye Başkanı açıklaması: Öcalan detayı dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Özer’in PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticisi Remzi Kartal ile ilişkisine dair önemli bulgular paylaşıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Başsavcılıktan Esenyurt Belediye Başkanı açıklaması: Öcalan detayı dikkat çekti
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Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarından ele geçirilen ve PKK'nın Kuzey Irak Kandil bölgesindeki yöneticilerine ulaştırıldığı tespit edilen bazı dokümanlarda Ahmet Özer’in sözde "demokratik özerklik projesi" için görevlendirilmesinin uygun görüldüğüne dair bilgilere ulaşıldı. Bu dokümanların, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ait olduğu kaydedildi.

REMZİ KARTAL İLE 14 GÖRÜŞME

Ayrıca, başsavcılık açıklamasında Ahmet Özer’in, kırmızı bültenle aranan PKK yöneticisi Remzi Kartal ile son 10 yıl içinde 14 defa görüştüğü belirtildi. İletişimin dinlenmesi tedbirine göre elde edilen verilerde, Özer’in konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve hesap hareketleri incelemeleri kapsamında toplamda 694 örgüt mensubu ile irtibat kurduğu tespit edildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Başsavcılık açıklamasında, Ahmet Özer’in terör örgütüyle "süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde" organik bir bağ kurduğu ve üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

REMZİ KARTAL KİMDİR?

Kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden biri olarak tanınmaktadır. Kartal, uzun süredir terör örgütünün lider kadrosunda yer almakta ve uluslararası düzeyde aranmaktadır.

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