Ekrem İmamoğlu'nın babası ve oğlu yarın ifade verecek!

Marmara Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı; babası ve oğlunun yarın Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Yayınlanma:

Halen Marmara Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun yarın ifade vermek üzere adliyeye gidecekleri bildirildi.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, konuya ilişkin bir bilgi paylaşımında bulundu. Hacaloğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ifade vermek için yarın 11:00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gidecek" bilgisini aktardı.

