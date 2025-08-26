Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok isim hakkında "suç örgütü yöneticiliği", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla inceleme sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun avukatlarından Nusret Yılmaz da “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz’ın, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.