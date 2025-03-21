Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı şirketler üzerinden usulsüz ihaleler yapıldığı ve toplamda 560 milyar TL’lik bir kamu zararının oluştuğu iddia edildi. Savcılık, "suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamalarıyla soruşturmayı sürdürüyor.

İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen İmamoğlu İnşaat isimli firmaya da el konuldu. Ayrıca "Gölge Başkan" olarak bilinen Ertan Yıldız’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinin 121 sayfa tuttuğu belirtilirken, sorulara detaylı yanıt vermekten kaçındığı iddia edildi. İmamoğlu, suçlamalar hakkında "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde cevap verdi.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan bazı isimlerin banka kasalarında yüksek miktarda para ve belgeler olduğu öne sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, savcılık talimatıyla çeşitli bankalarda arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.

Bankalardaki kasalara sahip olduğu tespit edilen isimler arasında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş gibi belediye ile bağlantılı kişiler bulunuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorulan ilk soru; “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” oldu. İmamoğlu bu soruya, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” karşılığını verdi.

İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu. İmamoğlu’nun cevabı ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” şeklinde oldu.

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını söyleyerek, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” dedi.

Mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim” dedi.

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıkların beyanları ile ilgili 28 soru sorulan İmamoğlu 28 soruya da cevap olarak “Bu soruyu muhatap almıyorum” diyerek cevap vermedi. İmamoğlu ayrıca MASAK raporu ile ilgili sorulara da, “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” şeklinde cevap verdi.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında İmamoğlu’na yöneltilecek soruları açıkladı. Sorgulamada, İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olup olmadığı, örgütün nasıl kurulduğu ve ihalelerde nasıl usulsüzlükler yapıldığı gibi konuların sorulacağı aktarıldı.

Özellikle "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasının, soruşturmanın en kritik başlıklarından biri olduğu vurgulandı. Ayrıca, İBB ile bazı gruplar arasında mali bağlantılar olduğu iddiası da inceleme altına alındı.

Soruşturma süreci devam ederken, İBB ve Ekrem İmamoğlu cephesinden konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.