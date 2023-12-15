Ekşi Sözlük Kapatıldı Mı? Ekşi Sözlük Neden Açılmıyor?

Ekşi Sözlük sitesine giriş sağlanmaması sonrası araştırma yapıldı. İkinci kez erişimi olmayan Ekşi Sözlük hakkında merak edilenleri araştırdık. Peki, Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Ekşi Sözlük neden açılmıyor?

Ekşi Sözlük Kapatıldı Mı? Ekşi Sözlük Neden Açılmıyor?
Ekşi Sözlük Kapatıldı Mı? Ekşi Sözlük Neden Açılmıyor?
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Ekşi Sözlük sitesinde Bebek istismarı ve pedofili skandallarının yer alması olayında ikinci adım atıldı. Platformda kullanıcılar birbirleriyle mesajlaşabiliyor. Ara yüzde görünen bu içeriklerde çocuk fotoğraflarının yer alması konuşmaların yasak ve ahlak dışı olması akabinde Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engelli getirildi. 

Ekşi Sözlük Kapatıldı Mı?

Tüm u olayların ışığında Ekşi Sözlük yönetimi, çocuk istismarı ve pedofili konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Kendisini platformun "CEO"su olarak tanıtan Başak Purut, skandalın ardından pedofiliyi ortaya çıkaranı suçlamakla yetinmişti. Platform, üyelerine mesajlaşma olanağı sunarak, bu trafikten reklam geliri elde ettiği için bir sınırlandırma yapılmaması üzerine ikinci kez erişim engelli getirildi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi. Daha öncede 21 Şubat ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde erişime engellenmişti.

Ekşi sözlük

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