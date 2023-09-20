Elazığ'da büyük kaza! Ağır yaralılarında bulunduğu kişiler hastaneye sevk edildi

Elazığ Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

MALATYA'DA BÜYÜK KAZA YAŞANDI

Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 23 P 1257 plakalı otomobil ile 23 ED 002 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.