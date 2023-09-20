Yozgat Şehir Hastanesi "mesai dışı poliklinik" uygulamasına başladı!

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesinde randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde, haftada bir gün gece mesaisi uygulanmasına karar verildi.

Yozgat Şehir Hastanesi "mesai dışı poliklinik" uygulamasına başladı!
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Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesinde randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde, haftada bir gün "mesai dışı poliklinik" hizmeti başlatıldı.

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YOZGAT'TA MESAİ DIŞI ÇALIŞAN POLİKLİNİKLER

Hastanede çarşamba günleri 17.00-19.00 saatlerinde vatandaşa KBB, göz, kardiyoloji, psikiyatri, üroloji, göğüs ve dahiliye polikliniklerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, gazetecilere, hastanede randevu alma sıkıntısı yaşanan polikliniklerde haftada bir gün "mesai dışı poliklinik" hizmeti başlattıklarını söyledi.

Mesai dışı poliklinik hizmetini geçen hafta çarşamba günü başlattıklarını aktaran Kozan:

- Hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve 182'den randevu, hastaneye gelerek sıra alabilecekler. Göz ve KBB'de 3 hekimle, kardiyoloji, psikiyatri, üroloji, göğüs ve dahiliye polikliniklerinde bir hekimle hizmet vermekteyiz. Amacımız, hastalarımızın özellikle hasta yoğunluğunun ve randevu sıkıntısının yaşandığı polikliniklere ulaşılabilirliği sağlamaktır.

Kozan, uygulamadan hasta memnuniyetinin de yüksek olduğunu belirterek özveriyle çalışan tüm doktorlara teşekkür etti.

Hastalardan Mehmet Akif Altan da uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek;

- Mesai dışında hocalarımızın bizi muayene etmelerinden çok memnunuz. Uygulamanın diğer günlere de yayılmasını isteriz.

Hamdi Ünal ise KBB'den sıra alıp hastaneye geldiğini anlatarak uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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