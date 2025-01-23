Elazığ'da maden ocağında patlama: Göçük altında kalan işçiler var!

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi. Patlama sonucu oluşan göçükte iki işçi mahsur kaldı. Olayın ardından kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi ve yoğun bir çalışma başlatıldı.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde yer alan maden ocağında gerçekleşen patlama, çevrede büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Olay yerine intikal eden kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçileri sağ salim kurtarabilmek için hızlıca harekete geçti.

Patlamanın ardından iki işçi, göçük altında kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, göçükte yara almadan kendi imkanları ile ayağı kırık vaziyette çıkan işçiyi ambulansa taşıdılar.

Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.