Türkiye ve Ruanda arasındaki ilişkiler pekişiyor: 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşmelerin ardından Türkiye ve Ruanda arasında dört önemli anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurunda imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki ekonomik, savunma, medya ve iletişim alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

İki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla imzalanan anlaşmalar, farklı sektörlerde stratejik ortaklıklar kurulmasına olanak sağlayacak. İmzalanan anlaşmalar şu şekilde sıralandı:

- "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası"