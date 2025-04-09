Elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarına ilişkin açıklamada bulundu. Dar ve sabit gelirli vatandaşları desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bayraktar, "Elektrik fiyatlarında şu an için herhangi bir zam planımız bulunmuyor" dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarına ilişkin açıklamada bulundu. Dar ve sabit gelirli vatandaşları desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bayraktar, "Elektrik fiyatlarında şu an için herhangi bir zam planımız bulunmuyor" dedi.

Bakan Bayraktar, "Elektrikle alakalı biliyorsunuz devletimizin destekleri uzun zamandır var ve biz buna devam ediyoruz. Bu fiyat artışından önce elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyordu. Yani şu anda aslında elektriği normal olması gereken maliyetlerin çok altında biz bunu vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Aslında yapılan bu destek miktarındaki bir düzenleme. Dolayısıyla biz desteğe hala devam ediyoruz. Şu an itibarıyla da yine devlet olarak biz faturaların yüzde 50'sini hala karşılamaya devam ediyoruz. Son gelinen durum budur. Aslında biz henüz maliyetleri yansıtmış değiliz. Bu anlamda biz devlet desteklerine devam edeceğiz. Özellikle dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ama esasında desteklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılması, bu konuda da biliyorsunuz şubatta bir düzenleme yapmıştık. Belirli bir tüketimin üzerindeki abonelere elektrik maliyeti neyse onu yansıtmaya başlamıştık. Bu yüzde 3'lük bir abone kesimi, 1.7 milyon. Dolayısıyla onun dışında kalan abonelere desteklerimiz devam edecek bundan sonra da." dedi.

Bayraktar, "Yeni bir zam bekleniyor mu?" sorusuna, "Öyle bir planımız yok. Bu destek bütçesinden bunu karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz" yanıtını verdi. 

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