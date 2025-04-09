“Anket yapacağız” dediler, 25 bin TL dolandırıldı!

Olayın ardından hukuk mücadelesine başlayan Çalışkan, farklı şehirlerde açılan davalarla iki yıldır uğraştığını belirtti.

Özel bir şirkette çalıştığını belirten Zeynep Çalışkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“İş yerime anket yapacaklarını söyleyerek geldiler. Kişi başına prim alacaklarını, ne kadar isim yazılırsa o kadar ödeme yapılacağını söylediler. Benden isim ve soyisim istediler, ben de yardımcı oldum. Bir form verdiler ama ben doldurmadım, isimleri kendileri yazdı. Meğer bu, bir İngilizce eğitim seti satışıymış. Hiçbir şekilde böyle bir set almadım, satın alma niyetim de yoktu.”

İlk olarak Ankara’da başlatılan icra takibinin ardından benzer işlemlerin farklı şehirlerde de tekrarladığını ifade eden Çalışkan, süreci şöyle anlattı:

“İcra ilk Ankara’dan geldi, itiraz ettik ve durdurduk. Ardından Muğla’da yeniden aynı dosya açıldı. Onu da durdurduk. Sonrasında Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaptılar. Biz de itiraz ettik ama heyet dolandırıcı firmayı haklı buldu. İcra yine başlatıldı, hala uğraşıyoruz. İnternette bu firmayla ilgili onlarca şikayet var, herkes aynı yöntemle kandırılıyor.”

Kimlik bilgilerinin usulsüz şekilde evraka eklendiğini öne süren Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

“Benden T.C. kimlik numaramı istemişlerdi, vermemiştim. Sonrasında evrakın fotoğrafını gönderdiler, üzerinde T.C. numaram da vardı. Yani sonradan eklenmiş. Bunu da hakem heyetine bildirmemize rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Hala mağduruz.”

Dolandırıcılık şikayetlerinin her geçen gün arttığını belirten Çalışkan, sistematik bir sorunla karşı karşıya olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Avukatımdan öğrendiğim kadarıyla, bu şekilde günde 800’e yakın icra dosyası açılıyor. Bu tamamen organize bir dolandırıcılık sistemi ve hiçbir şekilde önlenmiyor. İnternette bu sistemle dört yıldır uğraşan mağdurlar var. Ama ne yazık ki kimse ilgilenmiyor.”