Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren...

1 Nisan 2025 itibarıyla konut aboneleri, elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği tutarını görebilecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren...
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 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtım şirketlerine gerekli düzenlemelerin yapılması için yazı gönderdi. Doğalgazda ise BOTAŞ tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi ve uygulama takvimi belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, faturada hem enerji maliyeti hem de devlet desteği açıkça belirtilecek. Fatura sonunda ise abonelerin ödemesi gereken nihai tutar yer alacak.

Bu uygulama yalnızca konut abonelerinin faturalarına yansıtılacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere yönelik bir bilgilendirme yapılmayacak.

Elektrik faturalarında, 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, aylık 417 kilovatsaatin altında tüketimi olan konut aboneleri devlet desteğinden faydalanabiliyor. Düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede ise yüzde 40 oranında destek sağlanıyor.

Doğalgazda ise devlet desteği faturaya yüzde 65 oranında yansıtılıyor.

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