Emekçilerin "Geçinemiyoruz" isyanı: Ankara'da büyük miting hazırlığı

Ekonomik kriz yaşam şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Sanayide büyüyen daralma, bir çok sektörde fabrikaların Afrika ülkelerine taşınması emekçiyi tehdit ediyor.



Geliri sabit kalan emekçinin gideri sürekli artıyor. En son Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden yetkililere seslendiler.. Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın açıklaması yaparak asgari ücretlinin geçinemediğini vurguladı:

"Çarpık tablo var, bedeli ödeyen dar gelirli, 30 milyon kişi 12-20 bin lira arasında maaş alıyor. Sorunlarımız çok."

Atalay, illerden en az 2 bin otobüsün hazır olduğu bilgisini paylaşarak miting çalışmaları hakkında bilgi verdi. TÜİK'in açıkladığı rakamların hayatla uymadığını söyleyen Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görevlerinin sorunlarını kamuoyuna anlatmak olduğunu vurguladı:

"TÜİK'in rakamları doğru değil, 6 ay önce 130 lira olan peynir bugün 6 yüz lira... Geçinemiyoruz, görevimiz sorunlarımızı kamuoyuna değişik yöntemlerle anlatmak, miting de onlardan biri.. Herkese kapımız sonuna kadar açık."