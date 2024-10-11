Emekçilerin "Geçinemiyoruz" isyanı: Ankara'da büyük miting hazırlığı

Emekçiler 20 Ekim Ankara Mitingine hazırlanıyor. "Zordayız Geçinemiyoruz" sloganı ile yapılacak Emek Buluşması için 2 bin otobüs şimdiden hazır... TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı basın açıklamasında emek bileşenlerinin tamamını Ankara'ya davet ettiklerini söyledi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Ekonomik kriz yaşam şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Sanayide büyüyen daralma, bir çok sektörde fabrikaların Afrika ülkelerine taşınması emekçiyi tehdit ediyor.

Geliri sabit kalan emekçinin gideri sürekli artıyor. En son Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden yetkililere seslendiler.. Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın açıklaması yaparak asgari ücretlinin geçinemediğini vurguladı:

"Çarpık tablo var, bedeli ödeyen dar gelirli, 30 milyon kişi 12-20 bin lira arasında maaş alıyor. Sorunlarımız çok."

Atalay, illerden en az 2 bin otobüsün hazır olduğu bilgisini paylaşarak miting çalışmaları hakkında bilgi verdi. TÜİK'in açıkladığı rakamların hayatla uymadığını söyleyen Türk - İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görevlerinin sorunlarını kamuoyuna anlatmak olduğunu vurguladı:

"TÜİK'in rakamları doğru değil, 6 ay önce 130 lira olan peynir bugün 6 yüz lira... Geçinemiyoruz, görevimiz sorunlarımızı kamuoyuna değişik yöntemlerle anlatmak, miting de onlardan biri.. Herkese kapımız sonuna kadar açık."

Ankara'da TOKİ sakini vatandaş pis su ve kokudan bıkmış durumdaAnkara'da TOKİ sakini vatandaş pis su ve kokudan bıkmış durumdaYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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