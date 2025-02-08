Emekli öğretmene emlak vergisi muafiyeti sağlandı

İstanbul - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kendi adına ev bulunan ancak başka bir evde kirada yaşayan emekli öğretmenin, ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak emlak vergisinden muaf tutulmasını sağladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Emekli öğretmene emlak vergisi muafiyeti sağlandı
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Kendi adına kayıtlı bir konutu olan ancak uzun yıllardır kirada ikamet eden emekli öğretmen, emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunmadığını belirterek, emlak vergisinden muafiyet talebinde bulundu. Bu talep, ilgili belediye tarafından ilk başta reddedildi.

BELEDİYEDEN OLUMSUZ YANIT

Emekli öğretmenin emlak vergisi muafiyeti talebi belediye tarafından reddedilince, Temmuz 2024’te kendisine vergi borcu ödeme emri gönderildi. Öğretmen, yıllardır kirada yaşadığı evde alışkanlıkları nedeniyle taşınmazını kullanamadığını ve sadece emekli maaşıyla geçindiğini ifade ederek vergi borcunun iptalini talep etti.

KDK, emekli öğretmenin başvurusu üzerine hemen harekete geçti ve başvuruyu detaylı şekilde inceledi. Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili belediye ile başvurucunun taleplerinin karşılanması adına görüşmeler yaptı. Sonuç olarak, belediye emekli öğretmenin durumunu dikkate alarak talebi olumlu yanıtladı ve öğretmenin emlak vergisi muafiyetinin sağlanmasına yönelik işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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