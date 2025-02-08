Üsküdar’da operasyon: Uyuşturucu üretimi yapan şüpheli yakalandı!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheli tutuklandı. Olayda, evde bulunan uyuşturucu imalatı için kullanılan sera düzenekleri dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üsküdar’da operasyon: Uyuşturucu üretimi yapan şüpheli yakalandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Ünalan Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 35 yaşındaki A.S.K. adlı şüpheli yakalandı.

Ekipler, şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli türde uyuşturucu maddeler ve bu maddelerin üretimi için kullanılan sera düzenekleri ele geçirdi. Evin içinde, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemelerin detaylı bir şekilde kurulduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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