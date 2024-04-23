Emekli Orgeneral Çetin Doğan hastaneden taburcu edildi! Yeniden cezaevine gönderildi

28 Şubat davasından tutuklu bulunan, 83 yaşındaki Emekli Orgeneral Çetin Doğan, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu kötüleşerek hastaneye kaldırılmıştı. Doğan'ın safra kesesi alınmıştı. Çetin Doğan, gece hastaneden taburcu edilerek Buca Cezaevine götürüldü. Bir teşekkür mesajı yayınlayan Çetin Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Güzel yurdumun her köşesinden, her kesiminden bana destek ve güç veren yiğit yurttaşlarım; Sizlere askerce en veciz teşekkür olan “Sağ olun!” diyorum. Artık vakit ülkemizde yaşanan bütün haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksulluğa ve de yolsuzluklara savaş açıp, ülkemizde aydınlık yarınlar için taşıdığımız umutları yeşertenlere destek ve güç vermek zamanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Cumhuriyetimizin sevdalılarına gönül dolusu sevgi ve saygılar, esenlikler dilerim."