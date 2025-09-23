Emine Erdoğan’dan New York’ta tarihi çağrı: “Anadolu’daki yaşam, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yol haritasıdır”

New York’ta, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında Türkevi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Emine Erdoğan ev sahipliği yaptı. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla konuşan Erdoğan, “Anadolu'daki yaşam, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren bir yol haritasıdır. Çünkü Anadolu'nun kapıları, binlerce yılın tecrübesine dayanan bir berekete, birikime ve beceriye açılır.” ifadelerini kullandı.

Programa Kosova, Fiji, Litvanya, Gabon, Guatemala, Slovenya, Arnavutluk, Bahamalar, Gana, Kosta Rika, Lübnan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan devlet başkanlarının eşleri ile bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve medya yöneticileri katıldı.

“KÜRESELLEŞME, YEREL KÜLTÜRLERİ ERİTİYOR”

Anadolu’nun tat, renk ve misafirperverliğini New York’a taşıdıklarını belirten Emine Erdoğan, küreselleşmenin yerel kültürleri yok ettiğini şu sözlerle vurguladı: “Dünyadaki her kültür, her dil, her din bir araya gelir, muhteşem bir insanlık şarkısına dönüşür. Fakat ne yazık ki, küreselleşme, yerel kültürleri bir erime potasına atıyor. Bunun sonucunda, dünya hızla insanların tek-tipleştiği, tek sesli ve tek renkli bir yer haline geliyor.”

Dünyada konuşulan 7 binden fazla dilin hızla yok olduğunu, 21. yüzyıl sonunda yarısının kaybolacağı tahminini paylaşan Erdoğan, dillerin kaybının insanlığın hafızasını silmek anlamına geldiğini söyledi.

“GAZZE’DE İNSANLIĞIN HAFIZASI YOK EDİLİYOR”

Konuşmasının en çarpıcı bölümlerinden biri Gazze oldu. Emine Erdoğan, “Gazze’de, İsrail güçlerinin yok ettiği 146 tarihi eser, 114 cami ve yaklaşık 200 kültürel alan kayboldu. 2 bin yıllık Roma mezarlığı dahi yok edildi. Bu kültürel soykırım örnekleri bize gösteriyor ki insanlığın hafızası insan eliyle siliniyor.” dedi.

Gazze’de yaşanan dramı “çocuk mezarlığı” ifadesiyle anlatan Erdoğan, “Gazze, iki senede 19 bine yakın çocuğun öldürüldüğü bir çocuk mezarlığına, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndü.” sözleriyle dünyaya seslendi. Ardından, “Buradan bir kez daha tüm insanlığı, Gazze'nin sesi olmaya, kalıcı ve adil bir barış için insani koridorlar açmaya, uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarını işler kılmaya davet ediyorum.” çağrısında bulundu.

Etkinlikte lider eşleri, geleneksel zanaatların sergilendiği alanı gezdi. Tokat baskısı, bakır işleme ve dijital ortamda ebru denemeleri yapan konuklar, Anadolu’nun köklü sanatlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin sunulduğu bölümde, Emine Erdoğan misafirlere aşure ikram etti. Avrupa Birliği coğrafi işareti taşıyan yemekler davetlilerden büyük ilgi gördü.

Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Anadoludakiler” projesi, yöresel ürünlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. “Toprağın bereketi”, “mutfağın birikimi” ve “ellerin becerisi” ana temalarıyla yürütülen projede üretici-girişimci-tüketici zinciri güçlendirilerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanıyor.

Programın sonunda Emine Erdoğan, “İsrail'in, 1945'ten önceki Filistin'i hafızalarımızdan silmesine izin vermemeliyiz. Bombaların karşısında kalemle, kitapla, tarihle, unutuşun karşısında hafızayla direnmeliyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.