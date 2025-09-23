Ticaret Bakanlığı 5 üründe tehlike tespit etti: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında 5 üründe daha usulsüzlük tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünler için acilen piyasadan toplatma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu ürünlerin kullanıcı sağlığı açısından risk taşıdığını belirtti. Yapılan incelemelerde, bu ürünlerin hem kimyasal hem de fiziksel açıdan tehlike oluşturduğu tespit edildi.

TOPLATILAN ÜRÜNLER VE RİSKLERİ:

🔴 Be Ortam Kokusu Yağmur Çubuklu Oda Kokusu (Lot No: 001242, Barkod: 8681982229553)
Taşıdığı riskler: Kimyasal, Yangın

🔴 Peluş Anahtarlık 79-16-04 Model (Barkod: 8690145301203)
Taşıdığı riskler: Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)

🔴 Brescia Home Bambu Çubuklu Oda Kokusu/Mango 110 Ml (Barkod: 8682232972519)
Taşıdığı riskler: Kimyasal, Yangın

🔴 Lesa Fruit Slym Böğürtlen
Taşıdığı riskler: Kimyasal

🔴 Baykuş Figürlü Oyuncak Anahtarlık
Taşıdığı riskler: Boğulma (Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi)

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları bu ürünleri kullanmamaları konusunda uyardı ve ilgili firmalardan ürünleri toplatma sürecini başlatmalarını istedi.

