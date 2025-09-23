İstanbullular, dikkat: Hava buz kesecek, tarih verildi!

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, önümüzdeki iki gün boyunca Türkiye genelinde güneşli ve rüzgarsız bir hava beklendiğini açıkladı. Hafta sonu ise iç ve kuzey bölgelerde sıcaklıkların 5-6 derece düşeceği öngörülüyor. Şen, vatandaşlara “Montları çıkarın” uyarısında bulundu.

Orhan Şen, Türkiye’nin hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bugünden itibaren iki gün boyunca Türkiye genelinde yağışsız ve güneşli bir hava etkili olacağını belirtti. Sıcaklıkların mevsim ortalamasının biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Şen’in verdiği bilgilere göre:

İstanbul: 27°C
Ankara: 28°C
İzmir: 31°C
Antalya: 32°C

MONTLARI ÇIKARIN

Hafta sonu, kuzey bölgelerde yağmur etkili olacak ve iç bölgelerde sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. Buna göre İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar 22-23 dereceye kadar gerileyecek. Bu gelişme üzerine Şen, vatandaşlara “Montları çıkarın” uyarısında bulundu.

GELECEK HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Uzman, önümüzdeki hafta Türkiye’nin daha soğuk ve yağışlı bir havaya geçeceğini, ancak yağışların kuvvetli olmayacağını ifade etti.

SONBAHARA GEÇİŞ SÜRÜYOR

Önümüzdeki günler Türkiye için bir geçiş dönemi olacak. Batı bölgelerde yazdan kalma sıcaklıklar devam ederken, iç ve doğu bölgelerde etkili olacak yağışlar sonbaharın gelişini müjdeleyecek.

