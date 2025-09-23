Adana’da FETÖ/PDY’nin üst düzey yapılanma sorumlusu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik çalışmaları yürütürken, örgütün öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu belirlenen Ahmet Sert’in yakalanması için özel bir çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 6 yıl önce “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı çıkarılan Sert’in Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadeleriyle teşhis edilen Sert’in, örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da belirlendi.

TUTUKLANDI

Belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalanan Sert, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.