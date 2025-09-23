Küresel Gazeteciler Konseyi: "İsrail - Rum işbirliği bölgemiz için ciddi bir tehdittir"

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un “Türkleri Ada’dan atmalıyız” açıklaması, KGK tarafından tehlikeli ve nefret söylemi içeren bir beyan olarak değerlendirildi. Konsey, din adamlarının toplumu ayrıştırmak yerine barış, adalet ve birlikte yaşama kültürünü teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN KIBRIS’A SİLAH SEVKİYATI BÖLGEDE GERİLİMİ ARTIRIYOR

İsrail’in Rum yönetimine verdiği destek, yalnızca Kıbrıs’ta değil, tüm Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırma potansiyeline sahip. Gazze’de sürdürdüğü saldırgan ve hukuk tanımaz politikalarının yanı sıra bölge ülkelerine yönelik silah sevkiyatları, İsrail’in yayılmacı emellerini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi bölgesel barışa da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

SEÇİM ÖNCESİ KISKIŞTIRMA TEHLİKESİ

KGK, bu kışkırtıcı söylemlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gündeme getirilmesinin manidar olduğunu belirtti. Açıklamada, Ada’daki Türk toplumuna yönelik düşmanca söylemlerin toplumsal barışı ve KKTC’deki demokratik iradeyi hedef aldığı ifade edildi.

KGK’NIN VURGULARI

Başpiskopos Georgios’un ifadeleri kışkırtıcı, ayrımcı ve nefret söylemi niteliğindedir; bu dil şiddetle reddedilmelidir.

İsrail’in Rum yönetimine yaptığı silah sevkiyatları uluslararası toplum tarafından şeffaf biçimde sorgulanmalıdır.

Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar, ancak karşılıklı güven, diyalog ve hukuka saygıyla sağlanabilir.

KGK, basın özgürlüğü ve doğru bilgilendirme sorumluluğu çerçevesinde Türkiye’nin ve KKTC’nin bağımsızlığı, bölge barışı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğini açıkladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu