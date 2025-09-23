Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konser soruşturmalarıyla ilgili açıklama

Belediye açıklamasında, konser harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarıyla ilgili gözaltıların kamuoyuna yansıdığı belirtildi. Olay, daha önce 11 Kasım 2024 tarihinde detaylı şekilde açıklanmıştı.

Olay derhal ABB Teftiş Kurulu’na bildirilmiş, detaylı inceleme sonucunda herhangi bir usulsüzlük veya kamu zararı olmadığına dair rapor düzenlendi. Daha sonra Mülkiye Müfettişleri konuyu inceleyerek 9 kişi hakkında soruşturma açılmış, 6 kişi için ise soruşturma izni verilmişti. Savcılığın itirazı üzerine 9 kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir. Dosyanın bilirkişiye gönderildiği öğrenildi.

İFADELER ALINABİLİRDİ, AMA OLAY FARKLI BOYUTA ÇEKİLDİ

Normal şartlarda, ABB çalışanları emniyete davet edilerek ifade verebilirdi. Ancak olay, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon” başlığıyla kamuoyuna yansıtıldı. Belediye yetkilileri, bahsi geçen kişilerin ifadeye gitmeye hazır olduğunu belirtti.

TEFTİŞLER VE GEÇMİŞ KONTROLLER

Kültür Dairesi’nin tüm işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmiş ve herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Mülkiye Müfettişleri 2021-2022 yılları arasında geriye dönük 10 yıllık teftiş yapmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlamamıştır. Konserlerde en büyük masrafın sanatçı ücretlerinden değil, sahne kurulumu ve ses sistemlerinden kaynaklandığı vurgulandı.

ABB Teftiş Kurulu, aynı çapta bir konser için başka bir firmadan alınan teklifin 56 milyon TL olduğunu belirtti. Yargılama sırasında özel konserler ve Kültür Bakanlığı’nın Kültür Yolu festivali gibi resmi kurum etkinlikleri dosyaya girdiğinde, kamu zararı olup olmadığı netleşecektir.

HARCAMA KARŞILAŞTIRMALARI

AK Parti döneminde 2014-2019 arasında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanmışken, 2019’dan 29 Ekim 2024’e kadar 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcanmıştır. Olay, kamuoyuna 154 milyon TL zarar olarak yansıtılmıştır.

ABB, eski döneme ait yaklaşık 100 dosyada Melih Gökçek ve dönemin yetkilileri hakkında ihale fesadı ve kamu zararı iddialarıyla şikâyette bulunmuştur. Bunlardan:

55 dosyada bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verilmiş,

11 dosyada rapor alınmadan takipsizlik kararı verilmiş,

11 dosyada ise iddianame düzenlenmiştir.

Hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı uygulanmamıştır. Hâlen 5 dosya derdest durumdadır.

BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAKİ SORUNLAR VE ÖRNEKLER

Yakın zamanda yapılacak basın toplantısında, hazırlanan bilirkişi raporlarının aynı kişiler tarafından hazırlandığı ve siyasi kimliklerle ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Örneğin:

AK Parti İl Başkan Yardımcısına verilen teleferik ihalesinden kaynaklanan güncel zarar yaklaşık 2,4 milyar TL olmasına rağmen işlem yapılmamıştır.

Melih Gökçek’in imzasının bulunduğu makam oluru, “imzası yok” denilerek rapor hazırlanmış ve takipsizlik verilmiştir.

2015’te Seymen Su sözleşmesi kapsamında milyonlarca TL kamu zararı oluşmuş, ancak iddianame halen düzenlenmemiştir.

ABB, bekletilen dosyaların derhal işleme alınmasını, şahıslar hakkında gözaltı, ev araması ve tutuklama tedbirlerinin uygulanmasını talep etmektedir.

SİYASİ BOYUT İDDİASI

Operasyondan önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından olayı duyurması, operasyonun siyasi boyutunu gözler önüne sermektedir.

Saygılarla…