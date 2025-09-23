KGM açıkladı: 23 Eylül 2025 il il yol durumu ve trafik bilgileri

Bülten, sürücülere yol durumu ve trafik düzenlemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

KGM’ye göre, ülke genelindeki birçok güzergahta bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

İşte öne çıkan yol durumu bilgileri:

🔴 Ankara - Konya Yolu (35-45. km): Ankara - Konya istikametinde asfalt üstyapısında meydana gelen çatlakların onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

🔴 TEM Otoyolu Lüleburgaz Kavşağı (0-2. km, İstanbul istikameti): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinden gelen Lüleburgaz gişelerine çıkış ve girişler trafiğe kapatıldı. Çalışmalar 7/24 devam ediyor.

🔴 Hopa-Borçka-Artvin Yolu (47-65. km, 9 tünel): Bordür dipleri ve drenaj sistemleri temizlik çalışmaları nedeniyle 23-26 Eylül tarihleri arasında 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

🔴 Seydişehir-Akseki-Manavgat Yolu (30-33. km): Patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 23 Eylül 10:00-17:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah: Cevizli-Derebucak-İbradı.

🔴 Aydın-Denizli Devlet Yolu (12-14. km, Babadağ Altgeçit): Altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle Denizli - Aydın istikameti sağ şerit kapalı, trafik sol şeritten, Aydın - Denizli istikametinde ise yol trafiğe kapatılarak servis yolundan tek gidiş kontrollü sağlanıyor.

🔴 Silifke-Mersin Yolu (21-22. km): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

🔴 Borçka-Muratlı Yolu (6-8. km, Muratlı ve Karşıköy tünelleri): Bordür dipleri ve drenaj sistemleri temizlik çalışmaları nedeniyle 23-26 Eylül 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olacak.

🔴 Ordu-Fatsa Yolu (17-21 km): Üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

🔴 Afyonkarahisar-Uşak Yolu (26-33 km): Çeşitli kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor; sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

🔴 Yalova-Bursa İl Sınırı-Gemlik-Bursa Yolu (9-12 km): Asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sürücülere KGM, işaret ve işaretçilere uyarak dikkatli seyretmelerini öneriyor.