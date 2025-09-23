Kadıköy Acıbadem metrobüs çarpışması: İtfaiye ve polis olay yerinde

Kadıköy Acıbadem’de, bir metrobüs durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Olay sonrası metrobüs hattında kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve olası yaralanmalarla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

