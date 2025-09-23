Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem raporu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gelen son depremlerle ilgili anlık güncellemeler yayınlamaya devam ediyor.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor.

Ülkenin dört bir yanında farklı büyüklükte depremler yaşanıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri yakından takip ediliyor.

SON DEPREMLER

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

23-09-2025 07:33:17 - 1.8 - Sındırgı (Balıkesir) - 7

