Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturma: 13 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021–2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen konserlerle ilgili harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporları doğrultusunda, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.


13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yöneticileri ile konser organizasyonu yapan bazı şirket sahipleri ve ortakları da aralarında olmak üzere 13 şüpheli hakkında, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildi.


EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Eylül 2025 itibarıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

