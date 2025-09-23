Bolu Kartalkaya davasında gerginlik: Şok eden savunma!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma, yoğun katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda oluşturulan özel alanda yapıldı.



‘BİLİNCİNDE DEĞİLDİM’

Söz verilen tutuklu sanık, otelin genel müdürü ve sahibi Halit Ergül’ün damadı Emir Aras, önceki savunmalarını tekrarladığını belirtti. Aras şu ifadeleri kullandı:

“Yangının hızla yayılacağını bilsem eşimi ve çocuğumu orada kaldırır mıydım? İfademde kameraları kendim kurduğumu söylemiştim. Görüntülerin çıkacağını biliyorum. Ben o an dumana odaklanmıştım. Benim nasıl çıktığım orada belli. O ana kadar ne yapacağımın bilincinde değildim. Çıkarken ‘yangın var’ diye bağırdım. Panikle dumana doğru gidiyorum.”



‘TAKDİR EDİLMELİ’ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Aras’ın ardından Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve otel sahibi Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu savunma yaptı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Hacıbekiroğlu, otel yönetiminde söz sahibi olmadığını öne sürdü.

Gazelle Otel’de neden yangın denetimi yaptırdığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Babam tutuklandığı için görev bana düştü. Benzer bir felaket yaşanmasın diye yaptırdım.”

Hacıbekiroğlu’nun avukatı ise müvekkilinin bu eylemi için “takdir edilmeli” ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından salonda gerginlik yaşandı ve tepkiler yükseldi.