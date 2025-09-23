Mabel Matiz'in şarkısına suç duyurusu: İfadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlığın suç duyurusunun ardından gözaltına alınan Matiz, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye getirildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 1 saat süren ifade verme işleminin ardından şarkıcı, adliyeden açıklama yapmadan ayrıldı. Matiz'in ifadesi de ortaya çıktı.



“HİÇBİR KONSERİMDE YER VERMEDİM”

Mabel Matiz savcılıkta verdiği ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Perperişan isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram ve YouTube adresimden, benim rızamla ben ve ekibim yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır.

Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim.

Bir Fransız grup, bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazmamı istedi. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da aynı amaçla yazdım.”



“PİŞMANIM”

Matiz ifadesinin devamında şu sözlere yer verdi:

“Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır.

Şarkımın içeriğinde geçen ‘Cici Toybebe’ sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. ‘Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine’ sözleriyle ise ‘evine haber yollamak’ anlamını kastettim.

Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim.

Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum.

Örneğin, ‘Dam Üstüne Çul Serer’ türküsünde yer alan ‘Küçükten yar sevene cennete gönderseler’ ibaresini ‘Güzelden yar sevene cennete gönderseler’ şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum.

Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”



AİLE BAKANLIĞI’NDAN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in Perperişan adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin “Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı” olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.



MABEL MATİZ’İN ‘PERPERİŞAN’ ŞARKISININ SÖZLERİ

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo’ şeytan “Üstüne atla da”

“Sal kuşu hanesine”

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo’ şeytan “Üstüne atla da”

“Sal kuşu hanesine”

Canım ister soysunlar beni

Onla bi’ yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi’ gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar