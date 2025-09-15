Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı: Bardem’den İsrail’e sert tepki

“Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikayesi” adlı antoloji filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy’ye aday gösterilen İspanyol oyuncu Javier Bardem, törende Filistin halkına destek çağrısı yaptı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı: Bardem’den İsrail’e sert tepki
Yayınlanma:

Bardem, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirerek uluslararası topluma yaptırım çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen prestijli Amerikan televizyon ödül töreninde kırmızı halıda konuşan Bardem, “Uluslararası Okul Çocukları Derneği, Gazze’de yaşananları soykırım olarak ilan etti. Bu nedenle İsrail’e karşı ticari ve diplomatik abluka çağrısında bulunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Filistin kefiyesi takarak destek mesajı veren oyuncu, “Sadece devam eden soykırım için değil, aynı zamanda çok fazla acıya neden olan apartheid devleti için de İsrail’e yaptırımlar uygulanmalı” dedi.


FİLİSTİNLİ FİLM İŞÇİLERİNE DESTEK

Bardem ayrıca, İsrail’in imajını aklayan film şirketlerini ve kurumları kınayan “Filistinli Film İşçileri” adlı gruba atıfta bulunarak, bu girişimin giderek daha fazla destek kazandığını vurguladı.


“DÜNYA ARTIK GERÇEĞİ BİLİYOR”

Konuşmasında Gazze’deki insani krize dikkat çeken Bardem, “Binlerce, on binlerce çocuk açlıktan ölüyor ve buna meşru müdafaa deniliyor. Şimdi dünya nihayet neler olduğunu biliyor” dedi.

Gazze’de 60 binden fazla can kaybı yaşandığını belirten oyuncu, “Enkaz altında kalanları da unutmayalım. Önemli olan, bunun hakkında konuşmaya devam etmemiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Tarım Bakanlığı duyurdu: Bu sucuk markalarından uzak durun!Tarım Bakanlığı duyurdu: Bu sucuk markalarından uzak durun!Yurt
israil gazze
Günün Manşetleri
Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı
Bu sucuk markalarından uzak durun!
Türkiye’de ilk e-ticaret festivali 21 Kasım’da
Bütçe ağustos ayında fazla verdi
Körfezray Metrosu’nda TBM’ler Tünel Açmaya Başladı
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Yeni haftaya yağmur uyarısı
Yılın ödüllü astronomi fotoğrafları açıklandı
EuroBasket 2025’te Türkiye Avrupa ikincisi oldu
Çok Okunanlar
Yeni haftaya yağmur uyarısı Yeni haftaya yağmur uyarısı
Altın fiyatları son dakika Altın fiyatları son dakika
Bu sucuk markalarından uzak durun! Bu sucuk markalarından uzak durun!
15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum 15 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’de son durum
Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor! Ulusal Kanal duruşma salonundan aktarıyor!