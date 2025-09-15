Emmy kırmızı halısında Filistin mesajı: Bardem’den İsrail’e sert tepki

Bardem, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirerek uluslararası topluma yaptırım çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenen prestijli Amerikan televizyon ödül töreninde kırmızı halıda konuşan Bardem, “Uluslararası Okul Çocukları Derneği, Gazze’de yaşananları soykırım olarak ilan etti. Bu nedenle İsrail’e karşı ticari ve diplomatik abluka çağrısında bulunmalıyız” ifadelerini kullandı.

Filistin kefiyesi takarak destek mesajı veren oyuncu, “Sadece devam eden soykırım için değil, aynı zamanda çok fazla acıya neden olan apartheid devleti için de İsrail’e yaptırımlar uygulanmalı” dedi.



FİLİSTİNLİ FİLM İŞÇİLERİNE DESTEK

Bardem ayrıca, İsrail’in imajını aklayan film şirketlerini ve kurumları kınayan “Filistinli Film İşçileri” adlı gruba atıfta bulunarak, bu girişimin giderek daha fazla destek kazandığını vurguladı.



“DÜNYA ARTIK GERÇEĞİ BİLİYOR”

Konuşmasında Gazze’deki insani krize dikkat çeken Bardem, “Binlerce, on binlerce çocuk açlıktan ölüyor ve buna meşru müdafaa deniliyor. Şimdi dünya nihayet neler olduğunu biliyor” dedi.

Gazze’de 60 binden fazla can kaybı yaşandığını belirten oyuncu, “Enkaz altında kalanları da unutmayalım. Önemli olan, bunun hakkında konuşmaya devam etmemiz” diyerek sözlerini tamamladı.